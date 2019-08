Asiatiske børser åpnet med nedgang etter fall i USA og Europa

utenriks

Nikkei-indeksen falt med 1,93 prosent da handelen åpnet, mens den bredere sammensatte Topix-indeksen falt med 2,01 prosent.

Analytikere forklarer fallet med at markedet er urolig over økonomisk tilbakegang i USA og at negative økonomiske utsikter for Kina og Tyskland har ført til nedjusterte forventninger for den globale økonomien.

Shanghai og Hongkong opplevde også tilbakegang. Shanghai-indeksen falt med 0,9 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong falt med 0,1 prosent.

Utsikter for global resesjon

Svake tall fra Tyskland og Kina gir utsikter for en global resesjon, og markedene er nervøse for mangel på framskritt knyttet til en avtale i handelskrigen mellom USA og Kina. Den foregående dagen var en god dag på markedene etter at USAs president Donald Trump hadde utsatt innføringen av tollbarrierer mot Kina på rundt 160 milliarder dollar.

– Faren for en amerikansk resesjon har økt gjennom USAs aggressive handelspolitikk overfor Kina, som skader resten av verden, skriver Eugene Leow and Philip Wee fra DBS Group i en rapport.

I Tokyo falt industrigiganten Toyota med 1,85 prosent etter åpning, mens Nissan gikk ned med 2,18 prosent. Elektronikkselskapet Sony falt hele 2,51 prosent.

Europa preget

Da børsene i USA stengte onsdag og aksjehandelen var over, hadde Dow Jones-indeksen sunket 800 poeng, en nedgang på 3,1 prosent. Indeksen S&P 500 falt 2,9 prosent, mens Nasdaq gikk ned 3 prosent.

Også i Europa var onsdag preget av betydelige børsfall, og i Oslo falt hovedindeksen 2,39 prosent i løpet av dagen, den største nedgangen så langt i år.

