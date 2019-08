Svenske pågrepet for eksplosjonen ved Skattestyrelsen – én mistenkt på frifot

utenriks

– Begge er mistenkt for å være gjerningsmennene bak sprengningen ved Skattestyrelsen, sier politisjef Jørgen Bergen Skov i København på en pressekonferanse onsdag morgen om eksplosjonen for en drøy uke siden.

Det er en 23 år gammel svensk mann som er på frifot, ifølge dansk politi.

22-åringen ble pågrepet i Malmö tirsdag kveld og skal nå utleveres til Danmark, hvor han skal fremstilles for varetektsfengsling. Da vil påtalemyndigheten be om lukkede dører.

Beslagla kjøretøy

Inngangspartiet til Skattestyrelsen ble sprengt i stykker, men ingen personer ble alvorlig skadd i eksplosjonen natt til 6. august.

Politiet vil onsdag ikke uttale seg om et mulig motiv for angrepet.

– Vi har en gjerningsmann på frifot, noe som gjør at vi er meget sparsomme med hva vi kan si av hensyn til etterforskningen, sier politisjefen.

Skov opplyste også at politiet gjennomførte en rekke avhør og ransakinger i Sverige tirsdag, og at de har beslaglagt et kjøretøy som de mener ble brukt i angrepet.

Ingen tilknytning til Nørrebro

Politiet har tidligere opplyst at sprengstoffet var plassert 60 cm fra selve inngangspartiet. De to personene som var i bygningen, kom ikke til skade, men en forbipasserende fikk splintskader som følge av eksplosjonen.

– Det dreier seg om en svært alvorlig forbrytelse, uttalte Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

– Vi har hatt en intensiv etterforskning, sier Bergen Skov onsdag og legger til at etterforskningen fortsetter med uforminsket styrke.

Siden februar har Københavnsområdet blitt rammet av totalt ni eksplosjoner. Natt til lørdag var det en eksplosjon ved politistasjonen på Nørrebro i København. Ingen personer ble skadd, men fasaden ble ødelagt.

– Det er ingenting som tyder på at eksplosjonene på Østerbro og Nørrebro har noe med hverandre å gjøre, sier politiets sjefinspektør Jørgen Bergen Skov.

