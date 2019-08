Flytrafikken går igjen i Hongkong

utenriks

Etter to dager med flere hundre kanselleringer og utsettelser, åpnet flyplassen i Hongkong igjen onsdag morgen, lokal tid. Etter at opptil 5.000 demonstranter har blokkert både avgangs- og ankomsthallen ved flyplassen i to dager, var fremdeles et trettitall igjen i bygningen onsdag, men innsjekk og flyavganger gikk som normalt.

Demonstrasjonene startet i helgen med en sitt-ned-aksjon blant de flere tusen som protesterer mot byregjeringen i Hongkong og et lovforslag om å utlevere straffedømte til Kina.

Tirsdag tok politiet i bruk batonger og pepperspray etter at demonstrantene gikk løs på to personer de beskyldte for å være hemmelige kinesiske agenter.

