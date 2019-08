Asias børser opp etter utsatt USA-toll

utenriks

Etter to dager med uro steg Hang Seng-indeksen i Hongkong med 1,7 prosent fra start onsdag morgen. Også Shanghai Composite-indeksen gikk opp fra start og økte med 0,97 prosent.

Shenzhen Composite-indeks gikk opp med 1,3 prosent da handelen ble satt i gang.

Også i Japans hovedstad Tokyo reagerte børsene med oppgang onsdag. Nikkei-indeksen gikk opp 0,98 prosent da børsene åpnet.

Tirsdag ble det bestemt at USA utsetter ny toll på en rekke kinesiske varer, blant dem mobiltelefoner og annet IT-utstyr. President Donald Trump uttalte at han venter med å innføre visse tollsatser etter «gode samtaler» med Kina – samtidig som han ikke vil skape problemer for folk.

