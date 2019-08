Nederlag for Argentinas president i primærvalget

utenriks

Sentrum-venstrekandidat Alberto Fernández gikk ledende ut av primærvalget søndag med god margin, men ikke sikker ledelse. Da 87 prosent av stemmene var talt opp hadde Fernández en oppslutning på 47,5 prosent, mens Macri hadde så vidt over 32 prosent. Tidligere finansminister, sentrumspolitiker Roberto Lavagna, kom på tredjeplass med 8,3 prosent av stemmene.

– For dem som ikke stemte på meg, lover jeg å jobbe hardt slik at de forstår meg, sa Fernández da han møtte tilhengere i Buenos Aires søndag kveld.

Prosessen går nå videre med to vinnerne til neste valgrunde som skal holdes 27. oktober. Argentinas valglover krever at en kandidat må ha 45 prosents oppslutning for å vinne direkte, eller 40 prosent og med minst 10 prosentpoengs ledelse over sin nærmeste konkurrent.

Hvis ikke dette inntreffer vil det bli holdt en andre valgrunde 24. november.

Alberto Fernández stiller til valg med tidligere president Cristina Fernández som sin kandidat til visepresident.

(©NTB)