Danske meteorologer avviser varmerekord på Grønland

utenriks

Temperaturen på den grønlandske innlandsisen var høy, men det var ikke snakk om noen ny rekord, opplyste DMI til Danmarks Radio før helgen.

Det viser seg at målingen på 4,7 varmegrader 2. august var misvisende, og at det i stedet var kuldegrader ved værstasjonen Summit på over 3.200 meters høyde.

– Vi har sett på flere observasjoner i området og kommet fram til at temperaturen ikke har vært over null grader i området. Vår mistanke om 4,7 grader stemmer ikke, sa meteorolog Herdis Damberg.

Temperaturen skal i stedet ha ligget på rundt minus 2 grader ved målestasjonen. Til sammenligning er målestasjonens gjennomsnittstemperatur for juli på minus 12 grader. Ettersom årets måling var feil, står den gamle Summit-rekorden på 2,2 grader målt i 2012 og 2017.

Feilmålingen skyldes ifølge meteorologen at det på grunn av snø ikke har vært korrekt avstand mellom måler og overflate.

– Den manglende avstanden til isen har gitt en dårlig ventilasjon, og det er også avgjørende for hva en måler viser, sier Damberg.

(©NTB)