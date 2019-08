Biler og hus skadd av deler fra Norwegian-fly i Italia

utenriks

Boeing 787-flyet som lørdag var på vei til Los Angeles med 298 personer om bord, måtte avbryte oppstigningen på grunn av et problem med en motor, melder nettstedet Flysmart.no.

Deretter løsnet små fragmenter fra motoren, og 25 hus og tolv biler i området nær Fiumicino-flyplassen fikk skader, ifølge Aviation Herald og La Repubblica. En person skal også ha blitt truffet av en del, men han ble ikke skadd.

Ifølge Aviation Herald regnet det med glødende deler over Isola Sacra-området, som ligger rundt to kilometer fra enden av rullebanen på Fiumicino-flyplassen i Roma. Bilder i italienske aviser viser knuste frontruter og en person som holder en håndfull metalldeler.

En talsperson fra Norwegian bekrefter i en uttalelse at flyet fikk tekniske problemer få minutter etter avgang, og at det returnerte til flyplassen der det landet trygt. Ifølge nettstedet Simpleflying vil de ikke kommentere hendelsen ytterligere fordi saken er under gransking.

Presseansvarlig i Norwegian, Charlotte Holmberg Jacobsson, sier til Flysmart at selskapet bistår passasjerene som er berørt, med hotell og ombooking.

