Trump sier Kim ber om unnskyld for rakettester

utenriks

– I et brev som jeg har fått fra Kim Jong-un, skriver han, i en svært hyggelig tone, at han ønsker å møte meg og starte forhandlinger så fort den felles militærøvelsen mellom USA og Sør-Korea er over, skriver Trump på Twitter lørdag.

Det var fredag at Trump overfor journalister i Det hvite hus sa at han hadde fått det tre sider lange brevet fra Kim. Brevet var «virkelig vakkert og svært positivt», sa Trump, som da ikke nevnte noe om innholdet, bortsett fra at Kim ikke var glad for militærøvelsene som Sør-Korea og USA holder hvert år.

– Det var et langt brev. Mye av det gikk ut på å klage over de latterlige og dyre militærøvelsene. Det var også en liten unnskyldning for å ha testet kortdistanseraketter, og for å fortelle at denne testingen vil opphøre når øvelsene avsluttes, uttalte Trump videre på Twitter lørdag.

Den amerikanske presidenten skriver at han ser fram til å møte Kim i nær framtid.

– Et atomvåpenfritt Nord-Korea vil føre til at landet blir et av verdens mest fremgangsrike land, skriver Trump.

(©NTB)