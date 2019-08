Partene på Kypros vil møte FNs generalsekretær i neste måned

utenriks

Partene skal også fortsette samtaler med FNs utsending Jane Holl Lute for å forberede et rammeverk for «strukturerte og resultatorienterte» samtaler som etter planen skal føre til en fredsavtale.

Det opplyser FN-talsperson Aleem Siddique, som legger til at det haster å få en avtale på plass.

Uttalelsen kommer etter at den tyrkisk-kypriotiske lederen Mustafa Akinci møtte president Nikos Anastasiades til private taler som varte flere timer i et FN-beskyttet område fredag.

Kypros er svært splittet og har vært delt i en sørlig greskkypriotisk del og en nordlig tyrkisk-kypriotisk del siden 1974.

