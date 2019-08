Yonhap: Nord-Korea har avfyrt to raketter

utenriks

Sør-Koreas militære oppgis som kilde og skal ha opplyst at Nord-Korea har avfyrt to uidentifiserte prosjektiler fra nordvestkysten av landet. Begge fløy tvers over Nord-Korea før de havnet i havet utenfor østkysten, mellom Nord-Korea og Japan.

Dermed fortsetter Nord-Korea tilsynelatende opptrappingen av våpentestingen, mens forhandlingene rundt en kjernefysisk avtale med USA står på stedet hvil.

De angivelige rakettestene tirsdag kommer et døgn etter at amerikansk og sørkoreansk militære startet en nedtonet, felles militærøvelse, tross advarsler fra Nord-Korea om at en slik øvelse ville sette det skjøre fredsdiplomatiet i regionen i fare.

FN-resolusjoner forbyr Nord-Korea å utføre prøveoppskytinger av ballistiske missiler, og oppskytingene blir generelt fordømt av de europeiske medlemmene av Sikkerhetsrådet.

Tidligere har USAs president kritisert slike rakettester fra Nord-Korea i harde ordelag, men de siste ukene har pipa fått en annen lyd, og Donald Trump har i flere tweeter bagatellisert oppskytingen av kortdistansemissiler.

– Det kan være at dette er brudd på FN-resolusjoner, men formann Kim ønsker ikke å skuffe meg med noe tillitsbrudd, fordi han har altfor mye å tjene på det, og det er altfor mye å tape, sa Trump.

(©NTB)