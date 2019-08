Ohio-politiet mistenker ikke rasistisk motiv for skytemassakre

utenriks

Politisjef Richard Biehl understreket på en pressekonferanse mandag at etterforskningen av massakren fortsatt pågår, som var den andre i USA på under et døgn.

Den antatte gjerningsmannen, 24 år gamle Connor Betts, hadde med seg nok opptil 250 skudd, og han klarte å avfyre 41 av dem før han ble drept av politiet.

Betts åpnet ild i et populært utelivsområde i Dayton i 1-tiden natt til søndag. Han drepte sin egen søster og åtte andre. Biehl sier det både er vanskelig å tro at Betts mente å skyte sin egen søster og at han ikke skulle ha kjent henne igjen.

Betts var hvit og seks av de ni som ble drept, var svarte. Politiet har tidligere sagt at skytemassakren ble utført i et så høyt tempo at diskriminering i utvelgelsen av ofre regnes som usannsynlig. Biehl gjentok mandag at ingenting tyder på at massedrapet var rasistisk motivert.

Mannen som få timer tidligere åpnet ild på et kjøpesenter i El Paso i delstaten Texas, overga seg til politiet etter å ha drept 21 mennesker. Her mistenker politiet et rasistisk motiv og viser til at gjerningsmannen antas å stå bak en sterkt innvandringsfiendtlig tekst som ble lagt ut på internett kort tid før massakren.

