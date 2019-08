Kraftig børsfall mens handelskonflikten trappes opp

utenriks

Kina lot mandag landets valuta falle til sitt laveste nivå mot dollar på elleve år. Analytikere tolker fallet i yuan som Beijings svar på tiltale i etter at president Donald Trump kunngjorde nye tollsatser forrige uke.

Amerikanske aksjemarkeder falt fra start. Da kinesiske medier meldte at kinesiske selskaper har sluttet å kjøpe landbruksprodukter fra USA, gikk det fra vondt til verre.

Før handledagen var over, var de tre største amerikanske aksjeindeksene ned over 3 prosent. Verst gikk det ut over teknologitunge Nasdaq, som hadde falt over 4 prosent.

Oljeprisen faller også kraftig, ettersom en svakere verdensøkonomi vil innebære lavere energietterspørsel. Mandag kveld ble et fat nordsjøolje omsatt for under 60 dollar fatet, en nedgang på 2 dollar.

Før helgen falt børser verden over kraftig som følge av Trumps trusler om ytterligere toll på kinesiske varer til en verdi av 2.680 milliarder kroner fra 1. september. Fallet fortsatte i Asia mandag, og i London og Paris endte de viktigste aksjeindeksene ned over 2 prosent. I Frankfurt var nedturen nesten like stor.

Kraftig opptrapping

Dersom Trump gjør alvor av sin siste toll-trussel, vil så å si alle varer som importeres fra Kina, være gjenstand for toll.

Trump anklager Kina for ikke å ha levd opp til sitt løfte om å øke importen av landbruksprodukter fra USA.

Det kinesiske handelsdepartementet kunngjorde mandag på sin side at kinesiske selskaper stanser innkjøp av amerikanske landbruksprodukter.

Resultatløse samtaler

Kina utelukker heller ikke å innføre toll på amerikanske landbruksprodukter som er innkjøpt etter 3. august, heter det videre i en uttalelse, gjengitt av statlige kinesiske medier og Reuters.

– Det er en følelse av at Kina kan påføre USA mer smerte når det gjelder handelsdisputten, og mange investorer frykter at den økonomiske konflikten vil drønne videre i noe tid, sier IG-analytiker David Madden.

«Handelsproteksjonisme»

Mens børsfallet fortsatte i Asia tidligere mandag, lot Kinas sentralbank valutakursen falle slik at 1 yuan kunne omsettes for over 7 dollar.

Myndighetene i USA har lenge anklaget Kina for å manipulere valutakursen og holde den kunstig lav. Grensa på 7 dollar regnes som politisk sensitiv og kan potensielt øke spenningen i handelskonflikten med USA.

Kinas sentralbank viser til «handelsproteksjonisme» som en forklaring på valutafallet. Stephen Innes i finansselskapet VM Markets mener utviklingen gir assosiasjoner til «valutakrig».

Den siste runden med handelssamtaler mellom Kina og USA ble avsluttet uten resultat i forrige uke.

– Den store handelsavtalen med Kina forduftet foran øynene våre i forrige uke, og investorer bør slutte å håpe at den blir en realitet igjen, kommenterer Christopher Smart, som leder Barings Investment Institute.

