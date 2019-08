Egypt: Bilbombe forårsaket eksplosjon som drepte 20 i Kairo

utenriks

Et kjøretøy som av ukjente grunner kjørte imot kjøreretningen, kolliderte med opptil tre andre biler like før midnatt i bydelen Manial, opplyste innenriksdepartementet mandag formiddag.

Senere samme dag sier departementet at en bilbombe var involvert i hendelsen. President Abdel Fattah el-Sisi kaller det et terrorangrep, og myndighetene har allerede lagt skylden på en væpnet islamistgruppe kjent som Hasm.

Ifølge innenriksdepartementet hadde gruppen til hensikt å utføre et væpnet angrep et annet sted i Egypt, men kollisjonen førte til at bomben eksploderte i Kairo.

Eksplosjonen førte til skader på kreftsykehusets hovedinngang og flere rom. Minst 78 pasienter ble evakuert til andre sykehus mens brannen ble brakt under kontroll.

Helsedepartementet opplyser at flere av de 47 sårede har brannskader og brukne bein, men det er uklart om det er pasienter blant ofrene.

(©NTB)