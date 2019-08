Nye protestmarsjer i gang i Hongkong tross Kinas advarsler

utenriks

Kina kommer ikke til å la situasjonen i Hongkong fortsette, skriver et statskontrollert kinesisk nyhetsbyrå søndag.

Men dagen etter at politiet brukte tåregass for å tvinge demonstranter til å forlate et av Hongkongs mest populære turistområder, Tsim Sha Tsui, var gatene igjen fulle av demonstranter.

Lørdag nektet mange av demonstrantene å holde seg innenfor områdene der myndighetene hadde gitt tillatelse til å demonstrere, noe som igjen førte til sammenstøt med politiet.

Den andre marsjen søndag skal etter planen ende opp ved bygningen der myndighetene som representerer regjeringen i Beijing, holder til.

For to uker siden ble bygningen nedsølt med egg og maling av rasende demonstranter, noe som førte til skjerpede advarsler fra fastlands-Kina.

