Politiet i Hongkong ber demonstranter følge avtalte ruter og klokkeslett

Oppfordringen kommer etter at lignende protester den siste tiden i økende grad har endt med sammenstøt mellom politi og demonstranter fordi enkelte demonstranter ikke har villet avslutte protesten innen avtalt tid.

Flere demonstrasjoner har også endt med hærverk mot offentlige bygninger og kasting av murstein.

Politiet melder at de også lørdag vil gjennomføre såkalte klareringsoperasjoner hvis det er noen som ikke overholder betingelsene i demonstrasjonstillatelsen.

Sommeren har vært preget av store demonstrasjoner i det delvis selvstyrte kinesiske territoriet. Det begynte som en protest mot et nytt lovforslag som ville åpnet for at Hongkong-innbyggere kunne utleveres til fastlands-Kina. Selv om loven inntil videre er skrinlagt, har demonstrasjonene fortsatt mot Hongkongs leder Carrie Lam og det de mener er en for sterk tilnærming til myndighetene i Beijing.

