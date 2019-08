CNN: Flere skal være drept i skyting på kjøpesenter i El Paso

utenriks

Flere mistenkte er pågrepet, opplyser lokalmyndighetene. Bilder fra åstedet viser et stort politioppbud med innsatsstyrker og helikoptre.

Politiet sier at de nå søker i et svært stort område for å få oversikt over situasjonen.

Den lokale TV-kanalen KTSM 9 News meldte tidligere lørdag at 18 personer var såret i hendelsen, med henvisning til opplysninger kanalens reportere hadde hentet inn. Noen kilde ble ikke oppgitt for opplysningen.

Skytingen skjedde i eller ved en Walmart-forretning på Cielo Vista Mall i grensebyen, og politiet ber i en serie Twitter-meldinger publikum om å holde seg unna området.

Politiet har mottatt «flere meldinger» om at det er sett flere skyttere. Slike opplysninger er ikke uvanlige når det er skyteepisoder, selv om det ofte viser seg å bare være en gjerningsperson. Det er heller ikke uvanlig at folk bærer våpen i USA, noe som også kan føre til forvirring på et kaotisk åsted.

Et vitne fortalte til CBS News at han var på vei inn i butikken da han hørte minst ti skudd og så minst to personer med våpen.

Politiet meldte like før klokken 21 norsk tid at situasjonen fortsatt er uavklart.

(©NTB)