Bulgarer ligger an til å bli ny IMF-sjef

utenriks

Det er EUs finansministre som fredag kveld har hatt avstemning om hvem som skal bli lederkandidat.

Stillingen i Det internasjonale pengefondet IMF er ledig etter at den tidligere sjefen, franske Christine Lagarde, er nominert som president for Den europeiske sentralbanken (ESB). Hun tar over for Mario Draghi i november.

Nederlandske Jeroen Dijsselbloem var den som til sist sto igjen som Georgievas motkandidat. Han ønsker henne lykke til i en Twitter-melding.

– Du har alle de nødvendige egenskapene for å bidra effektivt til IMFs oppdrag, skriver han.

Georgieva er tidligere EU-kommissær og er i dag direktør i Verdensbanken, hvor hun rangerer like under bankens president, amerikaneren David Malpass.

USA peker tradisjonelt ut sjefen for Verdensbanken, mens en europeer har kontroll over søsterorganisasjonen IMF.

IMF velger formelt sjef 4. oktober.

