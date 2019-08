Boris Johnson besøker skadet demning

utenriks

Ingeniører og redningsarbeidere er i gang med en frenetisk innsats for å hindre den skadde demningen Toddbrook Reservoir i å kollapse. Det kan i så fall oversvømme nærområdet, og flere hundre personer er evakuert fra Whaley Bridge, som ligger et par mil sørøst for Manchester.

Et stort Chinook-helikopter fra det britiske luftforsvaret RAF gikk fredag i skytteltrafikk for å dumpe sandsekker på det skadde feltet på demningsveggen. Rundt 150 brannfolk er satt inn for å pumpe vann ut av demningen.

Politiet i Derbyshire opplyser til Sky News at de fredag kveld har lyktes med å senke vannstanden i magasinet med omkring en halv meter.

Toddbrook Reservoir er et vannmagasin som ble anlagt i første halvdel av 1800-tallet. Det inneholder rundt 1,3 millioner tonn vann.

