Biden angrepet fra alle kanter under TV-debatt

På dag to av debatter mellom ti demokratiske presidentkandidater i Detroit, ble helsepolitikk nok en gang tema. Det var særlig California-senatoren Kamala Harris' versjon av gratis helsehjelp for alle som var i sentrum.

Harris lanserte helseplanen nylig, som innebærer at den skal innføres innen ti år. Planen har tidligere visepresident Joe Bidens kampanje kalt forvirrende. Under debatten sendt av CNN onsdag, sa Barack Obamas tidligere visepresident også at den er for dyr.

– Dekker alle!

– Vi må være enige om at tilgang til helsedekning må være en rettighet og ikke et privilegium for dem som har råd til det, sa Harris.

Hun fikk kritikk fra Biden som sa at «Obamacare fungerer». Harris sa noe senere tilbake til Biden og sa:

– Planen din dekker ikke alle. 10 millioner vil ikke få tilgang til helsehjelp med din plan.

– Den dekker alle! raste Biden tilbake, som mener dagens ordning om privat helseforsikring fungerer.

Harris mener demokratene som ikke støtter henne i hennes versjon av «Medicare-for-all»-forslaget, kommer med «republikanske poenger» når de sier de er redde for at amerikanere vil miste sine private helseforsikringer.

De ti kandidatene var innom flere temaer, blant annet skolesystemet, handelskonflikten med Kina, skatt og klimaendringer.

Klimakritikk

Om sistnevnte tema sa Washington-guvernør Jay Inslee at Biden ikke ser ut til å forestå at det haster å sette i gang med tiltak. Biden ble spurt om han ville forplikte USA til å stoppe med fossilt brensel dersom han vil bli president, og sa at det er noe han skal «finne ut av» ut fra den amerikanske økonomien.

– Det er ikke noe vi skal «finne ut av». Tiden renner ut. Huset brenner. Vi har nødt til å stoppe å bruke kull i ti år, og vi trenger en president som gjør det, hvis ikke blir det ikke gjort. Stopp med kull. Redd landet og planeten, raste Inslee.

Inslee mente også at klimaambisjonene til Bidon er middelmådige. Det benektet Biden og snakket om planen om å bli med i Parisavtalen igjen og presse på for å sette mer ambisiøse mål.

Presset på fortiden

76-årige Biden måtte også forsvare avgjørelser som ble gjort under Obamas tid som president. Den tidligere visepresidenten ble kritisert av New Jersey-senatoren Cory Booker, New York-ordføreren Bill De Blasio og tidligere San Antonio-ordfører Julián Castro, som alle satt i Obama-administrasjonen, om deportasjoner av udokumenterte innvandrere.

– Det ser ut som en av oss har lært av fortiden, og en av oss har ikke det, sa Castro til Biden.

– Sa du at deportasjonene var en god idé, eller gikk du til presidenten og sa: Dette er en feil, vi burde ikke gjøre det? spurte de Blasio.

Biden svarte med å si at han ikke snakket offentlig om råd han ga Obama privat.

– Du kan ikke få i pose og sekk. Du snakker om Barack Obama mer enn noen andre i denne kampanjen. Du kan ikke gjøre det når det beleilig for deg og unngå det når det ikke er det, slo Booker tilbake.

Vinner og taper

Bookers argument var en av årsakene til at CNN mente han var kveldens debattvinner. De trekker også fram Biden, som de mener var langt mer aktiv og energirik sammenlignet med første debattrunde i Miami. De mener derimot at det alene ikke gjør ham til en vinner, fordi han var lite selvsikker i sine svar da han fikk kritikk.

På forhånd av debatten ba Biden Harris om å være for hard mot ham, men selv ble hun gjenstand for kritikk en rekke ganger. Harris stjal showet i den første runden av debattene, og verken CNN eller Washington Post mener hun klarte å leve opp til det onsdag. Sistnevnte mener hun ikke håndterte kritikken hun fikk mot seg på en rekke temaer, blant annet helseforslaget.

De andre som deltok i debatten var senator fra New York Kirsten Gillibrand, senator Michael Bennet fra Colorado, forretningsmann Andrew Yang og medlem av Representantenes hus for Hawaii Tulsi Gabbard.

