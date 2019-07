Protester i Hongkong da over 20 ble tiltalt for opptøyer

utenriks

44 demonstranter ble tirsdag siktet for opptøyer, et lovbrudd som kan gi opptil ti års fengsel. Onsdag møtte 23 av dem i retten for å få tiltalebeslutningen lest opp. Dommen skal etter planen falle 25. september, og inntil videre er de løslatt mot kausjon. Det er ikke kjent når de 21 andre skal møte i retten.

Samtidig som tiltalebeslutningen ble lest opp, hadde hundrevis av demonstranter samlet seg utenfor rettslokalet. «Krev tilbake Hongkong, vår tids revolusjon!» lød de taktfaste slagordene.

Hongkong, en tidligere britisk kronkoloni, ble tilbakeført til Kina i 1997, men avtalen var at territoriet skulle få beholde sitt eget styresett i minst 50 år. De siste ukene har byen igjen vært preget av kraftige protester mot det mange mener er Beijings økende innflytelse over det selvstyrte territoriet.

Raseri mot lovforslag

Det er et nytt lovforslag fra Hongkongs øverste politiske leder Carrie Lam som har satt sinnene i kok. Det gikk ut på at personer skulle kunne utleveres til Kina for å bli straffeforfulgt der. Det skapte blant annet frykt for at dissidenter ville kunne bli utlevert og dømt til lange fengselsstraffer.

De 44 personene som er siktet for opptøyer, anklages ifølge politiet for å ha satt opp veisperringer, revet ned gjerder, ødelagt trafikkskilt og angrepet politifolk med murstein og jernstenger.

De ble pågrepet etter sammenstøt med politiet under en protest søndag. Da brukte politiet både tåregass og gummikuler for å drive tilbake tusenvis av mennesker som sperret gatene med veiskilt og paraplyer.

Vil være anonyme

Mange av demonstrantene er redde for å bli fratatt arbeid eller studieplass hvis de blir gjenkjent. Frivillige har derfor delt ut både ansiktsmasker og enkeltbilletter på T-banen, slik at identiteten deres ikke skal bli registrert i en database.

Flere bilister har dessuten dekket bilskiltene sine med tape.

En av Hongkongs politikere, Kwok Ka-ki, mener at straffeforfølgelsen av demonstrantene og politiets harde framferd bare vil gjøre situasjonen enda verre. Han anklager Lam for situasjonen som har oppstått.

– Årsaken til all volden er Carrie Lam og det svært omstridte utleveringsforslaget, sier han.

Forslaget er blitt trukket tilbake etter at demonstrasjonene startet.

