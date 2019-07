Nordirsk støtteparti ber EU gi Boris Johnson et fornuftig brexit-tilbud

utenriks

Den konservative regjeringen til Johnson er avhengig av støtte fra de 10 representantene til det demokratiske unionistpartiet DUP. Og under besøket i Belfast onsdag fikk statsministeren den forsikringen han ønsket.

– Vi står fullt og helt bak statsministeren når han skal forsøke å få til en avtale. Og vi anmoder EU om å gi ham et fornuftig tilbud, sa Arlene Foster etter samtalen med Johnson.

Fikk advarsler

Under besøket møtte den nye britiske statsministeren en rekke politikere fra ulike partier for å selge inn sin egen plan om å trekke Storbritannia ut av EU med eller uten en avtale innen 31. oktober.

Like før ankomsten til Belfast fikk Johnson kraftige advarsler fra irske politikere om at en hard brexit vil kunne føre til en oppsplitting av Storbritannia.

Irlands statsminister Leo Varadkar gjentok i en telefonsamtale at brexitavtalen med EU ikke kan reforhandles, slik Johnson har tatt til orde for. Den irske lederen har tidligere antydet at Nord-Irland kan komme til å forlate Storbritannia og slutte seg til Irland hvis brexit skjer uten en avtale.

Sinn Féin advarer

Onsdag kom det også en skarp advarsel fra leder Mary Lou McDonald i det republikanske partiet Sinn Féin.

– For alle i hele samfunnet har brexit ført til grunnleggende spørsmål om hvorvidt oppdelingen av øya vår er klok og bærekraftig. I tilfelle en hard brexit og en krasj-brexit, kan jeg ikke fatte hvordan noen kan fortsette å tro på argumentet om at det blir som før, sier McDonald i et intervju med BBC Radio.

Hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale, vil det blant annet innebære grensekontroll og toll på varer som blir fraktet mellom Irland og Nord-Irland. Det vil også bety at grensen blir EUs ytre grense, noe som vil kreve grensekontroll.

Vil bidra til ny regjering

Johnson selv har uttalt at hans fremste agenda under besøket i Nord-Irland er å få den nordirske samlingsregjeringen på beina igjen, to og et halvt år etter at den ble oppløst på grunn av interne konflikter.

Men det er utvilsomt brexit som vil få den største oppmerksomheten.

Tirsdag besøkte Johnson Wales for å samle støtte til sin brexit-plan også der. Mandag var han i Skottland med samme budskap.

I Wales frykter bønder økonomisk katastrofe hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale, og EU innfører toll på britisk lammekjøtt.

