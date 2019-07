Trump med krass Kina-kritikk under handelssamtaler

utenriks

Samtalene er de første direktesamtalene mellom partene siden den amerikanske presidenten og Kinas president Xi Jinping ble enige om en pause i handelskonflikten under G20-toppmøtet i juni.

– Mitt lag forhandler med dem nå, men de endrer alltid avtalen i siste øyeblikk for å tjene seg selv, tvitret Trump.

Hans finansminister Steven Mnuchin og handelsrepresentant Robert Lighthizer ventes å møte kinesiske tjenestemenn til middag tirsdag, og onsdag skal de holde formelle samtaler med visestatsminister Liu He og handelsminister Zhong Shan.

Trump anklaget kineserne for å bryte løfter før de forrige samtalene brøt sammen i mai.

Nå sier Trump at Kina har lovet å kjøpe amerikanske landbruksprodukter, men at kineserne foreløpig har vist liten vilje til å gjøre det.

– Det er problemet med Kina, de stiller bare ikke opp, sier han.

Allerede før Trumps Twitter-tirade har partene senket eventuelle forventninger om at denne ukens forhandlinger kan føre til et gjennombrudd.

Forrige uke sa Trump at han tror Beijing prøver å utsette en avtale til etter det amerikanske presidentvalget i 2020, i håp om at en demokrat kan ta over makten og «fortsette å flå USA».

Mnuchin sa forrige uke at det stadig er «mange spørsmål», som må besvares, og den statlige kinesiske avisa The Global Times skrev at det er «bred konsensus om at handelssamtaler vil ta lang tid».

