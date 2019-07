Ikke flertall i Senatet for å stanse Trumps våpensalg

utenriks

Avstemningen i Senatet mandag endte 45–40. Det var nødvendig med to tredels flertall for å overstyre presidentens veto.

Onsdag for snart to uker siden stemte Representantenes hus for å blokkere amerikansk våpensalg til Saudi-Arabia. Forrige uke la Trump, som ventet, ned veto mot forslaget for å kunne fortsette salget av våpen.

Presidenten har jobbet for å knytte tett bånd til Saudi-Arabia. I en uttalelse til Senatet sa Trump at årsaken til at han la ned veto var at blokkeringen kunne ha «svekket USAs globale konkurranseevne og ødelegge det viktige forholdet vi har til våre allierte og partnere».

USA planlegger å selge våpen og utstyr til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater til en verdi på 8,1 milliarder dollar. Det tilsvarer om lag 69,6 milliarder norske kroner.

