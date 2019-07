A$AP Rocky hevder han handlet i selvforsvar

utenriks

Den 30 år gamle rapperen hadde på seg en grønn T-skjorte og joggebukser da han entret rettssalen sammen med sin forsvarer Slobodan Jovicic tirsdag formiddag.

Rapperens mor, Renee Black, har tatt turen fra USA for å følge rettssaken og støtte sønnen. Hun ble grundig fotografert av et stort pressekorps da hun ankom rettssalen.

A$AP Rocky ble pågrepet 3. juli etter en voldsepisode i Stockholm sentrum noen dager før. Rapperen er fra Harlem i New York, og hans egentlige navn er Rakim Mayers. Som følge av saken har han måttet avlyse alle konsertene han skulle hatt i Europa i juli, blant annet en konsert i Oslo.

I alt fire personer ble pågrepet, men en av dem – Mayers' livvakt – ble senere løslatt.

19-åringen som rapperen er anklaget for å ha utøvd vold mot, ankom like før de tiltalte. Han var ikledd hvit skjorte og dunjakke. Mannen kom til Sverige som enslig mindreårig asylsøker som 14-åring. Han har krevd en erstatning på i alt 139.700 svenske kroner.

19-åringen ble også anmeldt for vold, men saken mot ham ble henlagt fordi påtalemyndigheten mener han handlet i selvforsvar.

Rettssaken er planlagt å vare i tre dager og fortsetter torsdag og fredag.

Nekter skyld

Mayers nekter skyld etter tiltalen.

– Han erkjenner at han kastet saksøkeren i bakken, at han tråkket på armen hans og slo eller dyttet skulderen hans, sa forsvareren og framholdt at det dreide seg om selvforsvar.

Påtalemyndigheten innledet rettssaken med å gå gjennom bevismaterialet og skadene som offeret ble påført. Blant annet ble det vist bilder av en flaske som muligens ble brukt. Det ble også vist til en legerapport som tyder på at offeret ble skåret med en skarp gjenstand.

I alt viste påtalemyndigheten fram fem filmer som inngår i bevismaterialet, skriver Expressen.

Trump ringte Löfven

Et stort presseoppbud var på plass da rettssaken startet. Blant dem var CNN, New York Times, Der Spiegel og BBC.

Saken har fått stor oppmerksomhet, ikke minst i USA, der deler av det afroamerikanske miljøet er i harnisk.

President Donald Trump har også engasjert seg og ringt til statsminister Stefan Löfven for å få Mayers løslatt. Han har også fyrt løs mot Sverige og Löfven i flere Twitter-meldinger, mens Löfven har fastholdt at det svenske rettsvesenet er uavhengig og at han ikke kan gripe inn.

Mange av Mayers' støttespillere tror på rapperens versjon, at det var snakk om selvforsvar etter at han ble utsatt for trakassering og provokasjoner.

Filmet

Deler av hendelsen ble filmet og lagt ut på sosiale medier. Der kan man se hvordan rapperen og medlemmer av følget hans kaster en mann i bakken og slår og sparker ham mens han ligger nede. En rekke tekstmeldinger mellom personer i rapperens krets fungerer også som bevismateriell.

Før pågripelsen la Mayers ut film av den angivelige opptakten til volden på sin egen Instagram-konto, som skal ha startet i en hamburgerrestaurant. Her ser man en ung mann som krangler med rapperen om et par hodetelefoner. Artisten ser gjentatte ganger ut til å be mannen om å slutte å følge etter ham.

Mayers og de to andre tiltalte risikerer opp til to års fengsel om de blir funnet skyldig i tingretten.

(©NTB)