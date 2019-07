Lege sier at Navalnyj kan ha blitt forgiftet

utenriks

Anastasija Vasiljeva, som har vært Navalnyjs lege i flere år, sier at opphovningen og utslettene i ansiktet hans ligner på kjemisk forgiftning.

Hun sier at sykehuset som tidligere hadde fastslått at han hadde en allergisk reaksjon, nektet å ta de nødvendige testene for forgiftning. Hun sier også at Navalnyj aldri tidligere har vært allergisk.

– Det har aldri vært noen allergisk reaksjon. Det har aldri vært gjort noen toksikologiske prøver. Og det er uklart hvilken substans det er som forårsaket opphovningen og utslettet, sier hun.

Vasilijeva fikk omsider lov til å besøke Navalnyj etter at han ble lagt inn søndag, men fikk ikke lov til å gjøre en skikkelig undersøkelse. Hun sier at legene ikke ville informere henne eller familien hans direkte om diagnosen, og at de oppførte seg merkelig.

Navalnyj ble søndag i all hast kjørt til sykehuset med øye- og hudproblemer fra fengselet der han sonet en 30 dager lang straff for å ha oppfordret til en protest som ikke var godkjent.

Han ble pågrepet i forrige uke i forkant av et større protestmøte der 1.400 mennesker ble arrestert.

Mandag formiddag sa legen at han var blitt mye bedre etter å ha fått en intens steroid-behandling. Han skulle senere skrives ut og sendes tilbake til fengselet, i strid med legens råd.

Lørdag slo russisk politi ned en massiv demonstrasjon med hard hånd etter på forhånd å ha arrestert flere opposisjonspolitikere.

Trass i at 1.400 mennesker ble arrestert, møtte likevel mellom 10.000 og 15.000 mennesker, de fleste unge, fram til nye demonstrasjoner søndag, som førte til sammenstøt med politiet.

