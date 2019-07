Johnson vil ikke snakke med EU-ledere før de går med på å reforhandle avtale

utenriks

Under et besøk i Skottland mandag insisterte Johnson på at det er fullt mulig å inngå en ny brexitavtale med EU, selv om EU har avvist det.

Han forsøker å presse EU tilbake til forhandlingsbordet ved å signalisere tydelig at han er villig til å la Storbritannia forlate unionen uten en avtale hvis det ikke foreligger en ny avtaletekst når fristen går ut om tre måneder.

Men finansmarkedene lar seg ikke berolige av Johnsons utspill. Mandag falt verdien på det britiske pundet med 1 prosent, noe som ga den laveste kursen på 28 måneder.

Hardt mot hardt

Avtalen som regjeringen til Theresa May forhandlet fram, ble nedstemt i Parlamentet tre ganger. Og mens May ikke ønsket å ta Storbritannia ut av EU uten en avtale, setter Johnson hardt mot hardt.

Næringslivsledere mener imidlertid at verken Storbritannia eller EU er klare for at brexit skjer uten enighet om hvordan forholdet mellom Brussel og London skal reguleres i ettertid.

De mener også at det er umulig å unngå en kraftig økonomisk nedtur, samme hvilke forberedelser som gjøres for å sikre en myk overgang.

Ringte til Brussel

Men Johnson lar seg ikke rikke.

– Utmeldingsavtalen er død, den må skrotes, sa statsministeren mandag.

Han sa også at han har stor tillit til at det er mulig å inngå en ny avtale.

Siden Johnson ble statsminister, har han hatt flere telefonsamtaler med EU-ledere, men det er ikke planlagt noen møter.

Johnsons talskvinne Alison Donnelly sier at Johnson ikke vil delta i forhandlinger hvis EU ikke oppgir kravet om at avtalen som er forhandlet fram, blir stående.

– Han har tro på at EU vil slutte å kreve at utmeldingsavtalen ikke kan endres, sier Donnelly.

Mange råd fra industrien

Den britiske industriorganisasjonen CBI har oppfordret både Storbritannia og EU til å gjøre mer for å forberede brexit. Til sammen har den kommet med 200 råd, blant annet nye lover, nye IT-systemer og enighet om å beholde viktige reguleringer fram til nye er på plass.

– Det er som å legge ned sandsekker som følge av flom. Kjøkkenet ditt kommer fortsatt til å stå under vann, men kanskje vi kan spare soverommene i andre etasje, sier CBIs leder for forhandlinger med EU, Nicole Sykes.

Johnson selv argumenterer imot bekymrede eksperter. Han sier det vil koste forsvinnende lite å forlate EU uten en skilsmisseavtale.

Samtidig har Johnson kommet med løfter om en skikkelig opptrapping når det gjelder både midler til politiet, skoler og store infrastrukturprosjekter.

