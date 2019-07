65 drept i begravelsesfølge i Nigeria

utenriks

Gjerningsmennene kom på tre motorsykler og åpnet ild mot en gruppe menn som hadde vært i en begravelse i distriktet Nganzai lørdag, ifølge den lokale militslederen Bunu Bukar Mustapha.

Til å begynne med ble 21 mennesker drept, opplyser Muhammad Bulama, sjef i de lokale myndighetene i Nganzai, til den nigerianske TV-kanalen NTA.

Da folk stormet mot åstedet for å redde de som ble angrepet, ble ytterligere 44 drept, ifølge Bulama. Elleve ble skadd i angrepet.

– Våre menn har hentet 23 drepte fra åstedet, sa Mustapha til nyhetsbyrået AFP lørdag kveld, før dødstallene ble oppjustert.

Angrepet er det som har krevd flest sivile liv nordøst i det afrikanske landet så langt i år, ifølge nyhetsbyrået AP.

Bulama mener angrepet var en represalie etter at innbyggere og lokale forsvarsstyrker utførte et bakholdsangrep mot Boko Haram i området for to uker siden, og drepte elleve personer i ekstremistorganisasjonen.

Boko Haram-krigere har gjentatte ganger gått til angrep i distriktet. De siste månedene har den væpnede islamistgruppa og den IS-støttede utbrytergruppa ISWAP trappet opp angrepene på både sivile og militære mål i Nigeria.

Opprøret har vart i ti år, krevd tusenvis av menneskeliv og drevet over to millioner på flukt.

(©NTB)