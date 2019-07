Nye protester i Hongkong

utenriks

Demonstrantene skulle etter planen gå gjennom det historiske Sheung Wan-distriktet, som er populært blant turister, men politiet avslo søknaden.

Søndag samlet tusener av demonstranter seg i en park og la deretter av gårde langs en av Hongkongs hovedgater i retning politihovedkvarteret og et butikkstrøk.

Lørdag ble minst ni mennesker skadd da politiet tok i bruk tåregass og gummikuler mot tusenvis av demonstranter i Hongkong.

Hongkong har vært preget av massive protester siden juni, og millioner av innbyggere har demonstrert fredelig mot den Beijing-vennlige regjeringen.

Demonstrasjonene rettet seg først mot et omstridt lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina. Lovforslaget ble til slutt trukket, men demonstrasjonene mot myndighetene har fortsatt.

Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997.

