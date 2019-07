Ni drept i angrep mot partikontor i Kabul

utenriks

Angrepet varte i rundt seks timer og endte sent søndag kveld med at alle gjerningspersonene var drept, ifølge innenriksdepartementet.

– Først skjedde det en eksplosjon ved Grønn trends partikontor. Deretter gikk en rekke angripere inn i kontoret, sier talsmann Nasrat Rahimi i innenriksdepartementet.

Visepresidentkandidaten var inne i bygningen da angrepet startet, men ble brakt i sikkerhet og slapp fra hendelsen uten alvorlige skader, ifølge hans kontor.

Angrepet skjedde samme dag som valgkampen offisielt startet fram mot presidentvalget 28. september.

Amrullah Saleh tilhører partiet Grønn trend og har tidligere vært sjef for Afghanistans etterretningstjeneste. Han er visepresidentkandidat for sittende president Ashraf Ghani i det kommende valget.

Sikkerhetsstyrker evakuerte om lag 75 personer fra partikontoret mens kampene pågikk. Tre gjerningsmenn ble drept i skuddveksling med regjeringsstyrkene, mens minst to andre forskanset seg i flere timer i byggets øverste etasje. Etter at angrepet var avsluttet, opplyste fredsminister Abdul Salam Rahimi at ni mennesker ble drept og 25 såret.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet.

Både den afghanske opprørsbevegelsen Taliban og IS' afghanske fløy er aktiv i Kabul og har utført en rekke angrep tidligere.

(©NTB)