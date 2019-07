Demonstranter møtt med tåregass i Hongkong

utenriks

Protestene rettes denne gangen mot triadene, etter at hvitkledde medlemmer av den beryktede mafiaen forrige helg gikk til angrep på demokratiforkjempere i Yuen Long i Hongkong, nær grensa til Kina. 45 mennesker ble såret, én alvorlig.

Tolv personer er pågrepet og satt i varetekt etter hendelsen, ni av dem angivelige medlemmer av triadene.

Hongkong har vært preget av massive protester siden juni. Demonstrasjonene rettet seg først mot et omstridt lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina.

Lovforslaget ble til slutt trukket, men demonstrasjonene mot myndighetene har fortsatt.

