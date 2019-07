Macron og Merkel inviterer Boris Johnson til møter

utenriks

Macron befinner seg nå på ferie ved Middelhavet sør i Frankrike, der presidentens offisielle feriebolig ligger.

Torsdag kveld ringte han Johnson for å gratulere ham, og under samtalen diskuterte de saker av felles interesse for Frankrike og Storbritannia. Macron inviterte Johnson til Frankrike i løpet av de kommende ukene, opplyser Macrons kontor.

Fredag snakket Merkel med den nyslåtte statsministeren på telefon.

– De snakket om Tyskland og Storbritannias bilaterale forhold og Johnsons brexitplan, sier Merkels talskvinne Ulrike Demmer, som opplyser at Merkel inviterte Johnson til Berlin og at Johnson takket ja til invitasjonen.

Hun legger til at Merkel gratulerte Johnson og ønsket ham «lykke til med å gjennomføre denne vanskelige oppgaven».

Sammenlignet med andre EU-ledere har Macron fremstått som relativt positiv til at Storbritannia forlater EU så fort som mulig, selv uten en brexitavtale.

(©NTB)