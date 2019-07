Kvinne pågrepet ved Sveriges ambassade i Washington

utenriks

Hendelsen, som skjedde tirsdag, ser ut til å være en protest mot den svenske pågripelsen av rapperen A$AP Rocky etter et slagsmål i Stockholm for fire uker siden, ifølge nettstedet.

Kvinnen skal ha ropt og bannet til personalet og en gruppe skoleelever som var på besøk, og skal også ha slått gjenstander over ende i ambassadens inngangsparti, ifølge sikkerhetsvakter.

Når hun ble bedt om å forlate stedet, nektet hun, og hun ble til slutt pågrepet av tjenestemenn fra Secret Service.

Hun skal også ha besøkt bygningen dagen før, og skal da ha kastet brus og truet med å sprenge ambassaden i lufta.

USAs president Donald Trump skrev torsdag på Twitter at han var «veldig skuffet» over at Sveriges statsminister Stefan Löfven ikke har grepet inn i rettsprosessen mot den voldstiltalte rapperen.

Svenske myndigheter fremholder at regjeringen ikke har anledning til det, siden rettsvesenet i landet er uavhengig.

