FN sjokkert over opptrappingen i Syria

FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet opplyste fredag at 26 barn er blant de minst 103 sivile som er drept de siste ti dagene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Dette er sivile steder, og det virker høyst usannsynlig, gitt at angrepene vedvarer over tid, at de er blitt truffet som følge av uhell, sier Bachelet.

Hun legger til at de stigende dødstallene er blitt møtt med «åpenbar internasjonal likegyldighet».

Reddet lillesøsteren

Tidligere i uken sa FNs assisterende nødhjelpskoordinator Mark Cutts at det foregår en sjokkerende opptrapping i den nordvestlige delen av Syria, der syriske opprørere fortsatt har kontrollen.

En rekke byer er blitt bombardert, og hjelpemannskap jobber døgnet rundt for å grave fram mennesker fra de sammenraste bygningene.

Sosiale medier har de siste dagene vært fulle av hjerteskjærende bilder og videoer av barn som er blitt såret i de syriske og russiske luftangrepene. Blant dem er en video av ei lita jente som til tross for at hun selv er såret, holder i lillesøsteren sin for å hindre at hun faller ned i ruinene. Jenta døde ifølge SY24 på sykehus, melder Al Jazeera.

Hundretusener på flukt

Over 400.000 mennesker er i løpet av de tre siste månedene blitt internt fordrevet i provinsene Idlib, Aleppo, Hama og Latakia, opplyste FNs nødhjelpskontor OCHA fredag.

De fleste er fra den sørlige delen av Idlib og den nordlige delen av Hama, de to områdene som er hardest rammet av opptrappingen.

Mange har søkt tilflukt i andre deler av Idlib-provinsen, og de fleste bor ifølge FN utenfor leirer.

50 skoler angrepet

OCHA har siden slutten av april dokumentert 39 angrep mot helsesenter og helsearbeidere. Minst 50 skoler er ødelagt i luft- og granatangrep.

I samme periode er over 730 sivile drept i angrep utført av syriske og russiske styrker, melder eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Som følge av den åtte år lange krigen har innbyggertallet i Idlib steget til om lag 3 millioner mennesker. Mange av dem er internt fordrevne. De er evakuert fra andre deler av Syria etter hvert som regjeringsstyrker har gjenerobret mesteparten av landet.

Store deler av Idlib kontrolleres av opprørsalliansen Hayat Tahrir al-Sham, som domineres av ytterliggående islamistgrupper.

