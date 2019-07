Trump hindrer stans av våpensalg til Saudi-Arabia

utenriks

Onsdag i forrige uke stemte Representantenes hus for å blokkere amerikansk våpensalg til Saudi-Arabia. Senatet stemte gjennom et likt vedtak i juni, men som vedtaket i Huset fikk også det for smalt flertall til å kunne overstyre Trumps vetorett.

Trump, som har jobbet for å knytte tettere bånd til Saudi-Arabia, lovet på forhånd å legge ned veto mot blokkeringen. Det er tredje gang siden han ble tatt til ed at han bruker vetoretten sin.

– Svekket konkurranseevne

Presidenten sier i en uttalelse til Senatet at årsaken til at han legger ned veto er at blokkeringen kunne ha «svekket USAs globale konkurranseevne og ødelegge det viktige forholdet vi har til våre allierte og partnere».

USA planlegger å selge våpen og utstyr til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater til en verdi på 8,1 milliarder dollar. Det tilsvarer om lag 69,6 milliarder norske kroner.

Trump-administrasjonen sa i mai at de vil iverksette en unntakserklæring for å forbigå Kongressen og sende våpen til Saudi-Arabia og De forente arabiske emiratene. Motstandere av våpenavtalen og unntakserklæringen peker nå på at det har gått to måneder siden unntakserklæringen, uten at noen våpen har blitt sendt.

– Brukes i Jemen

Det har forarget flere kongressmedlemmer, som mener at amerikanske våpen blir brukt til å drepe sivile i Jemen, der en saudiledet koalisjon driver en voldsom krigføring som har kostet flere titalls tusen livet og fordrevet millioner.

Onsdag sa Trump at blokkering av salg av amerikanske våpen «sannsynligvis vil forlenge konflikten i Jemen og føre til enda mer lidelse».

