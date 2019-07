Sør-Korea: Nord-Korea har avfyrt to missiler

utenriks

Prosjektilene som ble avfyrt fra Nord-Koreas østkyst torsdag morgen, var kortdistanse-missiler, melder myndighetene i Sør-Korea.

Missilene ble avfyrt med 13 minutters mellomrom, klokken 5.34 og klokken 5.57, fra Hodo-halvøya ved byen Wonsan, opplyser det sørkoreanske militæret. Forsvaret opplyser at missilene fløy om lag 430 kilometer før de landet i Japanhavet.

De opplyser videre at en undersøkelse av missiloppskytningen i samarbeid med USA er i gang.

– Vi tror at Nord-Koreas leder Kim Jong-un nylig har vært i regionen og at sommerens militærøvelse er rett rundt hjørnet. Vi har fulgt situasjonen tett, sier en talsmann for det sørkoreanske militæret til nyhetsbyrået Yonhap.

Det er ikke bekreftet om missilene var ballistiske. Var de det, er det «ekstremt beklagelig» mener Japans forsvarsminister Takeshi Iwaya.

– Hvis vi var ballistiske missiler, bryter de FNs sikkerhetsråds resolusjoner, sier hun.

Sist gang Nord-Korea avfyrte et kortdistanse-missil var 9. mai, ifølge nyhetsbyrået AFP. Den gang uttalte USAs president Donald Trump, som har hatt to møter med Nord-Koreas leder Kim Jong-un, at missiltestene var en «veldig standard ting» og mente at det ikke kom til å påvirke forholdet hans til Kim.

Nord-Korea har foreløpig ikke bekreftet missiloppskytningene.

