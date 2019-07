Palestinas president varsler brudd i avtaler med Israel

utenriks

Beslutningen tas etter at Israel rev titalls boliger i et område som ifølge Oslo-avtalen skal kontrolleres av palestinske myndigheter.

– Vi kunngjør lederskapets beslutning om å slutte å oppfylle betingelsene i avtaler signert med den israelske siden, sier palestinernes 84 år gamle president i en tale i Ramallah på den okkuperte Vestbredden.

Palestinerne samarbeider med Israel på en rekke områder, inkludert sikkerhet, og en stans i samarbeidet kan få store følger for situasjonen i området.

Fordømmelser fra FN

Kunngjøringen kom etter et møte med ledere i Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO). Abbas sier han vil opprette en komité som skal jobbe med å skrote alle signerte avtaler med Israel, men det er uklart om det finnes noen timeplan for en slik prosess.

Mandag ødela israelske myndigheter en rekke bygninger som de mener ligger for nært det israelske sikkerhetsgjerdet utenfor Jerusalem. EU fastslo at rivingen er i strid med folkeretten, og både FN og de europeiske medlemmene av Sikkerhetsrådet fordømmer handlingen. Abbas kaller torsdag rivingen for «etnisk rensing».

Palestinerne har en rekke ganger tidligere truet med å si opp alle avtaler med Israel, men Abbas selv har ikke sagt det så tydelig som nå, ifølge nyhetsbyrået AP.

I 2015 slo Abbas at Palestina ikke lenger ser seg bundet av avtaler med Israel, som følge av at landet fortsetter utvidelsen av de ulovlige bosetningene i okkuperte områder.

– Ikke til salgs

Boligene som ble revet denne uka, er bygget med tillatelse fra palestinske selvstyremyndigheter, men det israelske forsvarsdepartementet vant fram i retten etter en årelang kamp med palestinerne.

Den israelske hæren beordret byggestans og begrunner rivingen med at boligene utgjør en sikkerhetsrisiko fordi de ligger for nært gjerdet som Israel har bygd på den okkuperte Vestbredden.

I torsdagens tale gjentok Abbas sin hardnakkede motstand til USAs president Donald Trumps planlagte fredsavtale mellom Israel og palestinerne.

– Palestina og Jerusalem er ikke til salgs, sa den palestinske presidenten.

(©NTB)