Israelsk høyesterett utsetter saken til HRW-etterforsker

Tre høyreorienterte organisasjoner i Israel, Shurat HaDin Israel Law Center, NGO Monitor og Legal Forum for the Land of Israel, krever at israelske myndigheter erklærer Omar Shakir uønsket og kaster ham ut av landet.

Bakgrunnen for kravet er Shakirs kritikk av Israels ulovlige bosetninger i de okkuperte områdene, samt en påstand om at han tidligere skal ha støttet den internasjonale BDS-kampanjen som ble startet av palestinske aktivister etter inspirasjon fra den ikkevoldelige anti-apartheid-bevegelsen i Sør-Afrika.

Kampanjen oppfordrer til boikott av israelske varer, bedrifter og institusjoner, deinvestering i israelsk næringsliv og internasjonale sanksjoner for å tvinge Israel ut av de palestinske områdene som ble okkupert i 1967.

Utsatt til september

Israelsk høyesterett skulle torsdag ha tatt stilling til kravet om deportasjon, men utsatte i siste øyeblikk behandlingen av saken til september, skriver Haaretz.

Bakgrunnen for utsettelsen er ifølge den israelske avisen en appell fra Amnesty International og en gruppe tidligere israelske diplomater.

Forsøk på å hindre

– Den israelske regjeringen bør innse at verden ser på forsøket på å deportere en etterforsker fra Human Rights Watch som et forsøk på å hindre menneskerettsorganisasjoners virksomhet, sier HRWs leder Kenneth Roth.

– Den israelske regjeringen liker kanskje ikke at folk peker på de brudd på menneskerettighetene som begås som følge av bosetningene, men dette er lovlige ytringer som regjeringen ikke har noen rett til å straffe. Det en den israelske loven, som gir regjeringen anledningen til å kaste ut folk som driver fredelig virksomhet, som er det virkelige problemet, sier Roth.

