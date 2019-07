Blodig dag i Afghanistan

utenriks

I Kabul ble minst ti mennesker drept, blant dem fem kvinner og et barn, da en selvmordsbomber på motorsykkel utløste sprengladningen ved en buss med offentlig ansatte. Over 40 andre ble såret, opplyser en talsmann for helsedepartementet.

Kort tid etter eksploderte en veibombe i det samme området, men ingen ble drept i den eksplosjonen.

Lenger øst i den afghanske hovedstaden eksploderte en bilbombe, som ifølge politiet også ble utløst av en selvmordsbomber. Dette angrepet var rettet mot utenlandske soldater, men ingen skal ha blitt drept.

Taliban har i en kunngjøring tatt på seg ansvaret for bilbomben, som ifølge talsmannen Zabihullah Mujahid var rettet mot utenlandske invasjonsstyrker. Ingen har tatt på seg ansvaret for de to andre bombene.

Over 70 mennesker er drept og 500 såret i slike angrep i Kabul i år.

Veibombe

I Nangarhar-provinsen øst i Afghanistan ble ni sivile drept av en veibombe torsdag, seks av dem kvinner og tre barn, som var på vei til et bryllup.

Fire andre ble såret i angrepet i Khogyani-distriktet, blant dem sjåføren av minibussen som ble sprengt.

53 sivile ble drept og 269 andre såret i slike veibombeangrep i årets tre første måneder, viser en rapport fra FNs operasjon landet. Dette var en økning på 21 prosent fra samme periode året før.

Angrep militærleir

Minst 35 politifolk er også drept det siste halve døgnet, i et seks timer langt Taliban-angrep mot en militærforlegning og tre kontrollposter i Takhar-provinsen nord i Afghanistan.

Minst tolv andre, blant dem seks politifolk, ble såret i angrepet, som fant sted i Ishkamish-distriktet, opplyser en talsmann for myndighetene.

Ifølge Mawlawi Keramatullah, som sitter i provinsrådet, ble 43 politifolk drept i angrepet, mens ni andre politifolk er savnet. Taliban-opprørere inntok ifølge ham militærbasen og ødela den, før de trakk seg tilbake.

Forhandler

Utsendinger fra Taliban og USA har de siste månedene gjennomført en rekke forhandlingsrunder i Qatar, i et forsøk på å bli enige om en fredsavtale som innebærer våpenhvile og tilbaketrekning av utenlandske soldater fra landet.

President Donald Trump varslet alt i fjor at rundt halvparten av de 16.000 amerikanske soldatene i Afghanistan skulle trekkes ut innen sommeren 2019, noe som ennå ikke har skjedd.

Andre NATO-land har også styrker i landet, blant dem Norge som har rundt 60 spesialsoldater stasjonert i Kabul. Der har regjeringen besluttet at de skal være ut året.

Trappet opp

Samtidig med at forhandlingene har pågått, har Taliban trappet opp angrepene i Afghanistan og kontrollerer nå omtrent halvparten av landet.

Tankesmia International Crisis Group advarte nylig mot faren for slik opptrapping, som Taliban bruker til å styrke egen posisjon ved forhandlingsbordet.

Taliban ble drevet ut av Kabul da USA og andre vestlige land bombet en allianse av krigsherrer til makten for snart 18 år siden.

Anslagsvis 110.000 mennesker er siden drept i krigshandlinger, og rundt 5 millioner afghanere lever som flyktninger i og utenfor eget land.

