Putin-kritikeren Navalnyj i fengsel før varslede protester

– 30 dagers fengsel for Aleksej Navalnyj, skriver hans talskvinne Kira Yarmysh på Twitter onsdag kveld.

Navalnyj er dømt for å ha oppfordret til protester mot utestengelsen av opposisjonskandidater i kommende valg.

Tidligere onsdag opplyste Navalnyj at han da var blitt pågrepet. I en video publisert på Instagram sier Navalnyj at han ble pågrepet da han var på vei ut for å jogge og kjøpe blomster til konas bursdag.

– Folk har rett når de sier at sport kan være skadelig for helsen, ironiserer opposisjonslederen i videoen.

I helgen var mer enn 22.000 mennesker samlet i den russiske hovedstaden for å demonstrere med krav om frie og demokratiske valg. Protestene har økt siden myndighetene nektet å la flere opposisjonskandidater stille i høstens ordførervalg i Moskva.

Navalnyj er blant dem som ikke har fått lov til å fremme sitt kandidatur, og han holdt dermed appell under lørdagens demonstrasjon.

Onsdagens pågripelse tolkes som et forsøk på å stagge flere varslede protester til helgen.

