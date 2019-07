Libyas kystvakt sender migranter til bombet interneringsleir

utenriks

Over 50 innesperrede migranter og flyktninger ble drept i luftangrepet i utkanten av Tripoli 3. juli.

Onsdag opplyste en talsmann for den libyske kystvakten, Ayoub Gassim, at 38 migranter er stanset om lag 65 kilometer fra den libyske kysten. De befant seg i en gummibåt og forsøkte ifølge Gassim å ta seg til Europa. De fleste skal ha vært fra Egypt.

Luftangrepet for tre uker siden vakte ny bekymring for behandlingen av mennesker som er stanset av den libyske kystvakten.

Tusenvis av migranter holdes innesperret under det FN og hjelpeorganisasjoner mener er umenneskelige forhold. Flere av leirene ligger nær frontlinjen for kampene mellom ulike libyske styrker. Interneringsleiren som ble bombet for tre uker siden, lå tett inntil en militsleir.

Diskusjoner i Paris

EU har inngått et samarbeid med den libyske kystvakten for å få ned antall asylsøkere. Samtidig nekter Italia og Malta redningsskip med migranter og flyktninger å legge til kai.

Flere private redningsskip er beslaglagt av italienske myndigheter etter at de har nektet å følge ordren.

Mandag ble det holdt et uformelt EU-møte i Paris om situasjonen, men ministrene greide ikke å bli enige om felles mekanismer for å håndtere migranter og flyktninger som blir reddet i Middelhavet.

– Mer enige enn før

Tysklands utenriksminister Heiko Maas mente likevel at ministrene kom lenger i diskusjonene enn tidligere.

Etter møtet sendte Den internasjonale organisasjonen for migrasjon og FNs høykommissær for flyktninger ut en felles uttalelse der diskusjonene ble omtalt som «lovende».

– Vi ønsker velkommen enigheten på dagens møte om å få slutt på den vilkårlige tilbakeholdelsen av flyktninger og migranter i Libya, heter det i uttalelsen.

De to FN-organisasjonene krever samtidig at EU starter en ny redningsoperasjon for å hindre at mennesker drukner i Middelhavet, og ikke overlater innsatsen til frivillige organisasjoner og kommersielle skip.

(©NTB)