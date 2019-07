Iran antyder mulighet for «utveksling» av oljetankere

utenriks

Rouhani kommenterte situasjonen for de to oljetankerne under et regjeringsmøte onsdag.

Britene vil få en «passende respons fra Iran» hvis de «reverserer sine feilgrep, inkludert det de gjorde ved Gibraltar», sa presidenten.

Den iranske oljetankeren Grace 1 ble tatt i arrest av den britiske marinen ved Gibraltar i begynnelsen av juli. Begrunnelsen var mistanke om at skipet fraktet olje til Syria i strid med EUs sanksjoner mot landet.

I forrige uke ble den svenskeide, britisk-registrerte oljetankeren Stena Impero oppbrakt av den iranske Revolusjonsgarden i Hormuzstredet. Begrunnelsen i dette tilfellet var at skipet angivelig hadde kollidert med en iransk fiskebåt.

En talsmann for Irans mektige Vokterråd har imidlertid antydet at tankskipet ble tatt i arrest som et svar på britenes behandling av Grace 1.

Tankskip-situasjonen utspiller seg parallelt med den pågående konflikten mellom Iran og USA – som er Storbritannias viktigste allierte. Iranske myndigheter har hevdet at USA trakk i trådene da Grace 1 ble tatt i arrest.

I kjølvannet av tankskip-bruduljene har Iran og Storbritannia anklaget hverandre både for piratvirksomhet og "fiendtlige handlinger".

