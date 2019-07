utenriks

Kunngjøringen om at Johnson er valgt til ny leder i det britiske konservative partiet kom tirsdag. Han tar over som britisk statsminister etter Theresa May onsdag.

– Storbritannia er en sterk alliert og jeg ser fram til å arbeide tett sammen med deg, inkludert for å forberede NATO-ledernes møte i London i desember, skriver Stoltenberg på Twitter.

(©NTB)