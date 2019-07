Nyvalgte Boris Johnson: – En stor ære

utenriks

Johnson var soleklar favoritt i lederkampen som startet da May varslet sin avgang for to måneder siden. Det var derfor ikke uventet at det var den omstridte politikeren som entret talerstolen like etter klokken 13 tirsdag ettermiddag.

– Takk for en fantastisk valgkamp, sa Boris Johnson, som først benyttet sjansen til å takke motkandidat Jeremy Hunt for hans «briljante ideer», som han lovte å stjele fra.

I avstemningen, som ble avsluttet mandag klokken 17, fikk Jeremy Hunt 46.656 stemmer, mens Boris Johnson ble partiets nye leder med 92.153 stemmer. Rundt 160.000 tory-medlemmer hadde mulighet til å avgi sin stemme om hvem som skal lede partiet.

Takket Theresa May

Boris Johnson benyttet også anledningen til å takke partiets tidligere leder, statsminister Theresa May. Han sa videre at det er et privilegium å erstatte May, som har vist «lidenskap og besluttsomhet» i mange saker.

På Twitter skriver Theresa May at hun gir den nyvalgte lederen sin «fulle støtte».

– Nå må vi jobbe sammen for å levere et Brexit som vil gagne hele Storbritannia og holde Jeremy Corbyn unna regjeringen, skriver den avtroppende statsministeren.

Skal sikre Brexit

Johnson var frontfigur for brexit-kampanjen i folkeavstemningen i 2016. Under talen i Westminster lovte han å levere slik at britene går ut av EU 31. oktober som planlagt.

– Vi skal tjene våre egne penger, eie våre egne hus. Samtidig som vi har et instinkt om å dele med hverandre og bygge et stort samfunn. Dette er det Det konservative partiet som har lyktes best med i løpet av historien, sa Johnson, og ble møtt med stormende jubel.

– Jeg sier til alle som tviler, at vi kommer til å gi en ny giv. Vi skal få igjen troen på oss selv, og bekjempe negativitet med bedre politi og utdanning.

Den nyvalgte lederen sa at han var klar over at folk vil stille spørsmål ved beslutningen om å velge ham som landets neste statsminister.

– Og jeg vil bare poengtere at det ikke er én person, eller ett parti, som har monopol på klokskap. Men hvis du ser tilbake på partiets 200 år lange historie, vil du se at det er vi, De konservative, som har de beste innsiktene i den menneskelige natur.

Den energiske talen ble avsluttet med at Johnson erklærte valgkampen for over.

– Nå begynner arbeidet.

(©NTB)