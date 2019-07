Valgseier til Zelenskyjs parti i Ukraina

utenriks

I en valgdagsmåling utført blant 13.000 personer får Zelenskyjs parti, Folkets tjenere, 43,9 prosent. Målingen omfatter de 225 plassene i nasjonalforsamlingen som fordeles basert på stemmer på partilister. I tillegg velges 199 medlemmer direkte i énmannskretser.

Over grensen

Fem partier ligger an til å komme over sperregrensen på 5 prosent. Til sammen står disse partiene for mindre enn 80 prosent av alle stemmer, noe som tilsier at Zelenskyjs parti har fått langt flere stemmer enn de fire neste partiene til sammen.

Det nest største partiet ledes av en av Vladimir Putins nærmeste støttespillere, Viktor Medvedtsjuk, og får 11,5 prosents oppslutning i valgdagsmålingen. Deretter følger Europeisk solidaritet, ledet av tidligere president Petro Porosjenko.

Krig og korrupsjon

Zelenskyj har bakgrunn som komiker og TV-stjerne og seiret i presidentvalget blant annet på grunn av stor misnøye med korrupsjonen i landet. Han utlyste nyvalg kort tid etter at han ble innsatt som president i mai og trekker fram følgende politiske hovedoppgaver:

– Våre viktigste prioriteringer er – og jeg sier dette til alle ukrainere – å få slutt på krigen, få tilbake dem som er tatt til fange og få slutt på korrupsjonen som rir Ukraina som en mare, sa 41-åringen på valgvaken i partiets hovedkvarter.

Da han stemte, sa Zelenskyj også at en av nasjonalforsamlingens første oppgaver bør være å oppheve parlamentarikernes immunitet mot straffeforfølgelse.

