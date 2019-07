Tåregass og gummikuler mot demonstranter i Hongkong

utenriks

I den seneste av en lang rekke massedemonstrasjoner kom det krav om direkte valg i den kinesiske enklaven og om en uavhengig gransking av politiets maktbruk og taktikk ved tidligere demonstrasjoner for mer demokrati.

Politiet viftet med svarte flagg som en advarsel før de kastet tåregassgranater mot demonstrantene. De skjøt også med gummikuler mot grupper av demonstranter som tok kontroll over flere gater i sentrum etter demonstrasjonen.

Tidligere hadde flere av demonstrantene fortsatt å gå videre etter at de kom til stedet der protestmarsjen skulle stoppe og løses opp. Det ble kastet egg på en bygning som huser de kinesiske myndighetenes representanter i Hongkong. Demonstranter sprayet også maling over overvåkingskameraer i området og på det kinesiske riksvåpenet på bygningen.

Angrepet

En TV-stasjon viste søndag direkte på Facebook hvordan maskerte menn kledd i hvitt angriper demonstranter inne på en metrostasjon. Angrepet, der flere brukte stokker, skjedde ved Yuen Long, nordvest for Hongkong sentrum og nær grensen til fastlands-Kina. Hendelsen omtales som en tydelig forverring av den politiske krisen i byen.

Den kvinnelige reporteren som leder direktesendingen ble også angrepet og ble dyttet over ende og sparket flere ganger. TV-bildene viser også minst en mann med blod i ansiktet.

Flere pågrepet

Det har den siste tiden vært en rekke store demonstrasjoner i Hongkong, utløst av et lovforslag om å tillate utlevering av innbyggere til fastlands-Kina. Regjeringssjef Carrie Lam har sagt at hun vil legge den omstridte utleveringsloven død, men motstandere av lovforslaget har sagt at de vil fortsette å protestere til det formelt er trukket tilbake.

Flere demonstranter er pågrepet siden protestene begynte i juni, og det har vært gjentatte voldelige konfrontasjoner med politiet. Rettighetsgrupper og demonstranter anklager politiet for overdreven maktbruk.

Delvis selvstyre

Lørdag hadde Kina-vennlige tilhengere av Hongkongs myndigheter en motdemonstrasjon der de uttrykte sin støtte til politiet.

Hongkong er en delvis selvstyrt by, som i 1997 ble overført fra Storbritannia til Kina. Blant annet har Hongkong et uavhengig rettsvesen og egne lover som beskytter ytringsfriheten.

