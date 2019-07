Iran: Besetningen på Stena Impero er i god behold

utenriks

– Alle besetningsmedlemmer om bord på skipet er i sikkerhet og i god behold i Bandar Habbas havn, sier lederen for flere iranske havnebyer Allahmorad Afifipour til statlig tv, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det svenskeide britiskregistrerte tankskipet Stena Impero og en britisk supertanker ble fredag oppbrakt av iranske myndigheter i Hormuzstredet.

Supertankeren ble sluppet og kunne seile videre etter kort tid, mens Stena Impero ble eskortert til havn i Bandar Abbas.

I et brev til FNs sikkerhetsråd sier Storbritannia at Iran brøt mot gjeldende regler da fartøyet ble oppbrakt, og dessuten at Iran forverrer en allerede spent situasjon.

Tidligere lørdag sa en talsmann for Irans vokterråd, Abbas Ali Kadkhodaei, at arresten av Stena Impero var et svar på at et iransk skip er holdt tilbake i Gibraltar.

Grace 1 ble stanset av den britiske marinen 4. juli, mistenkt for frakt av olje til Syria, som er i strid med EUs sanksjoner mot landet. Skipet har fortsatt seilingsforbud og ligger i arrest i Gibraltar.

