Mann tente på seg selv utenfor ambassade i Seoul

Mannen, som ikke er identifisert, tente ifølge politiet på seg selv mens han satt inne i en bil. Han ble sendt til sykehus, men døde kort tid etter av skadene.

Motivet er ikke kjent, men forholdet mellom Sør-Korea og Japan er svært dårlig for tiden.

En sørkoreansk domstol påla nylig japanske selskap i landet å betale erstatning til tidligere tvangsarbeidere. Koreahalvøya var i årene 1910 til 1945 japansk koloni.

Japanske myndigheter skjerpet nylig eksportreglene for flere høyteknologiske varer til Sør-Korea, og sørkoreanske talsmenn hevder at dette er et svar på kravet om erstatning.

Det har i årevis vært protester utenfor Japans ambassade i Seoul, men disse har vanligvis gått fredelig for seg.

