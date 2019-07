Avis: Trump utnevner sønn av tidligere høyesterettsdommer til arbeidsminister

utenriks

Det sier to kilder med direkte kjennskap til beslutningen til avisa New York Times.Politico skriver at tre kilder forteller det samme.

Scalia har tidligere vært juridisk rådgiver til arbeidsdepartementet i George W. Bushs regjering.

Han ble nominert av Bush til posten i 2001, men ble ikke godkjent av Senatet, som den gang ble styrt av demokratene.

Demokratene var arge motstandere av Scalias kandidatur på grunn av hans motstand til en forskrift fra Clinton-administrasjonen som ville beskytte arbeidere mot tretthetsskader.

President Bush ansatte ham likevel under Kongressens juleferie. Scalia ble i jobben til han gikk av i 2003.

Den mangeårige og svært konservative høyesterettsdommeren Antonin Scalia døde i 2016, 79 år gammel.

Tidligere arbeidsminister Alexander Acosta gikk i forrige uke av i kjølvannet av den pågående skandalen rundt milliardæren Jeffrey Epstein. Spesielt ble han kritisert over et forlik han inngikk med Epstein da han var statsadvokat i 2008.

Avtalen Epstein og Acosta inngikk innebar at flere alvorlige tiltalepunkter som kunne gitt Epstein en livstidsdom, ble lagt vekk, og han unngikk en føderal tiltale.

66-åringen slapp unna med å sone 13 måneder i fengsel etter å ha tilstått å ha brutt loven i Florida ved å skaffe seg seksuelle tjenester fra en person under 18 år.

