Sea Watch-kaptein møter i retten i Italia

Kapteinen ankom torsdag formiddag retten i Agrigento på Sicilia.

Rackete ble pågrepet og satt i husarrest 29. juni etter å ha trosset italienske myndigheter og gått til kai på øya Lampedusa med redningsskipet Sea Watch 3, som hadde 42 migranter om bord.

Hun må blant annet svare på hvorfor mannskapet reddet migrantene uten å vente på den libyske kystvakten. 31-åringen må også forklare hvorfor de satte kurs mot Italia istedenfor Libya eller Tunisia.

Da Rackete la til kai, trosset hun en ordre fra Italias innenriksminister Matteo Salvini om å holde seg utenfor italiensk farvann. Kapteinen argumenterte med at migrantene om bord måtte fraktes til land i Italia på humanitært grunnlag.

Da hun la til kai på Lampedusa, var det to uker siden migrantene ble reddet opp fra Middelhavet.

31-åringen ble tiltalt for å ha medvirket til menneskesmugling og for å ha kjørt inn i en politibåt som skal ha forsøkt å sperre veien for redningsskipet.

Tre dager senere besluttet en italiensk dommer at hun skulle løslates fordi hun hadde handlet for å redde liv. Alle tiltalepunktene mot henne ble frafalt. Italias lover mot menneskesmugling kan ikke forhindre en redningsaksjon, besluttet dommeren.

Påtalemyndigheten i Agrigento anket beslutningen om å frafalle tiltalen mot Rackete av frykt for at andre privateide skip skal følge Racketes eksempel.

