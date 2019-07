CNN: USA vil sende 500 soldater til Saudi-Arabia

utenriks

Soldatene er ventet å reise til en base i ørkenen øst for den saudiarabiske hovedstaden Riyadh, opplyser to tjenestemenn i det amerikanske militæret til kanalen.

Det amerikanske forsvarsdepartementet kunngjorde i juni at USA ville sende 1.000 nye soldater til Midtøsten, og de 500 som skal til Saudi-Arabia, er en del av denne utsendelsen, ifølge CNNs kilder.

Et lite antall soldater og hjelpepersonell er allerede utstasjonert. De har begynt innledende forberedelser for å få installert missilforsvardeler fra det amerikanske Patriot-systemet, i tillegg til utbygging av rullebanen og flyplassen.

Forholdet mellom de to landene er under lupen, da både republikanske og demokratiske folkevalgte i Kongressen er misfornøyde med hvordan Trump-administrasjonen har håndtert mordet på regimekritikeren Jamal Khashoggi i 2018.

Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman anklages for å stå bak mordet.

USA planlegger å selge våpen og utstyr til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater til en verdi på 8,1 milliarder dollar. Det tilsvarer om lag 69,6 milliarder norske kroner.

Tidligere onsdag stemte Representantenes hus for å blokkere amerikansk våpensalget. Senatet stemte igjennom et likt vedtak i juni, men som vedtaket i Representantenes hus, fikk også det for smalt flertall til å kunne overstyre Trumps vetorett.

